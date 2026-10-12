Эксперты объяснили, почему импортозамещение сначала повышает цены

Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин объяснил первоначальное удорожание затратами на разработку, оборудование и обучение при небольших объемах выпуска. По данным опроса Российской академии наук, 53% предприятий не видят российских альтернатив импортному оборудованию и материалам.

«Важнейшее условие для снижения стоимости — наличие нескольких конкурирующих производителей, способных удовлетворять значительную часть внутреннего спроса. Если рынок занимает единственное национальное предприятие, импортозамещение рискует привести к формированию внутренней монополии, которая не заинтересована в снижении цен. Если же несколько компаний борются за покупателя, они вынуждены оптимизировать расходы и предлагать более выгодные условия. При этом производство должно быть локализовано по всей цепочке — от сырья до готового изделия. В противном случае удорожание импортных деталей и колебания валютного курса продолжат влиять на конечную стоимость», — пояснил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

Управляющий партнер компании ДОВОД Никита Малов отметил, что для сдерживания инфляции отечественные товары должны дорожать медленнее общего уровня цен. Статистика Росстата пока не позволяет полноценно оценить этот эффект для большинства товаров.

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