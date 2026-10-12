Команда Пушкинской больницы второй раз подряд выиграла «Большие гонки»

Команда Пушкинской больницы защитила чемпионский титул на спартакиаде медработников «Большие гонки», которая прошла 10 октября в Дубне. Кубок второй год подряд достался сотрудникам больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Спартакиада «Большие гонки», посвященная Международному дню врача, отметила 15-летний юбилей. Соревнования объединяют учреждения здравоохранения Подмосковья. В этом году на старт вышли рекордные 30 команд.

Участники прошли представление команд, комбинированную эстафету, «Бои гладиаторов», «Сумо», «Лыжные гонки», «Гусеницу», прыжки через скакалку, этап «Дружная команда» и «Полосу препятствий».

Во время прыжков сотрудников Пушкинской больницы через скакалку весь зрительный зал хором отсчитывал ритм. На полосе препятствий команда опередила соперников с запасом. Победа в «Боях гладиаторов» далась медикам непросто, но стала одним из ключей к общему золоту.

На церемонии награждения команда вновь получила главный кубок. Каждому ее участнику за победу вручили новый велосипед.

«Для нас большая честь вновь поднять над головой главный кубок «Больших гонок». Наши сотрудники ежедневно проявляют настоящий героизм, заботясь о здоровье пациентов. Но и самим медикам жизненно необходимо поддерживать друг друга, сохранять тонус и укреплять командный дух», — отметил главный врач Пушкинской больницы Владимир Мануйлов.

Он подчеркнул, что команда показала характер, сплоченность и спортивный стержень победителей.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.