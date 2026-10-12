Одинцовский техникум проведет день открытых дверей 17 октября

Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» пройдет 17 октября в 11:00 в Одинцовском техникуме и его Краснознаменском филиале, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботу, 17 октября, Одинцовский техникум проведет Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». В программе — родительские собрания, экскурсии по мастерским и лабораториям, мастер-классы и профессиональные пробы.

Мероприятие начнется в 11:00 на двух площадках: в Одинцове на улице Глазынинской, 18, и в Краснознаменском филиале на улице Связистов, 11.

Ранее на базе техникума состоялся IX отборочный этап Единой региональной спортивно-патриотической игры «Преодоление» для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Программа включала строевую подготовку, метание и броски теннисного мяча в корзину, задания на знание воинских званий армии России и знаков бедствий, конкурс военно-патриотических плакатов и полосу препятствий с надеванием противогаза.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.