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Ребенок в Москве нашел предмет, похожий на мину

Происшествия
РИАМО, Николай Корешков

Фото - © РИАМО, Николай Корешков

На Мичуринском проспекте в Москве обнаружили предмет, похожий на мину, сообщает «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Этот предмет нашел ребенок. Сейчас на место ЧП вызывали полицейских.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее в Москве 80-летний пенсионер угрожал диспетчеру гранатом.

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