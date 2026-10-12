Андрей Иванов провел заседание политсовета «Единой России» в Одинцовском округе

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов обсудил с местным политсоветом партии «Единая Россия» формирование рабочей группы по реализации наказов «Народной программы 2.0». План их исполнения должны представить до 20 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Андрей Иванов провел заседание местного политсовета «Единой России». В нем участвовали депутаты Мособлдумы Михаил Терентьев — заместитель председателя думы, член регионального политсовета — и Ольга Ермакова, руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества». Главным вопросом стало формирование рабочей группы по реализации наказов «Народной программы 2.0».

Перед сентябрьскими выборами жители округа передали 53 252 наказа — больше всего в Московской области. Из них 42 735 относятся к муниципальному уровню, 10 517 — к региональному. Окружной совет депутатов уже взял их исполнение на контроль.

«Необходимо тщательно проанализировать структуру наказов, концентрацию обращений по территориям и выделить самые острые проблемы. Кроме того, важно определить приоритеты: какие вопросы мы можем решить, например, за месяц, какие — за полгода, год, 3 или 5 лет», — подчеркнул Андрей Иванов.

Заседание прошло в расширенном составе с участием профильных заместителей главы, начальников управлений и комитетов. Представители администрации включены в работу как эксперты по своим направлениям.

Дороги, тротуары, транспорт и парковки стали темой 38,6% обращений, медицина, школы и детские сады — 19%. На Одинцово приходится 24,6% наказов, Лесной Городок — 4,7%, Кубинку — 4,2%, Звенигород — 3,6%. Без адресной детализации поступило 49,20% обращений. План реализации наказов должны представить политсовету до 20 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что каждый наказ должен стать частью конкретной работы во всех муниципалитетах региона.

«Будем возвращаться к этим вопросам, смотреть, что уже сделано, где нужны дополнительные решения, и вместе с жителями контролировать результат», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

«Все понимаем, я часто это говорю, что каждый месяц, каждый период года имеют свою специфику, свои приоритеты для того, чтобы все те мероприятия, которые являются важными для жизни нашей страны, нашего региона, каждого человека были своевременно реализованы. Каждый из нас отвечает за очень важные направления, которые касаются миллионов людей», — сказал Воробьев.