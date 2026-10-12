Глава Ступина проверил детский экологический центр «Лесной Островок»

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских 9 октября посетил загородную базу детского экологического центра «Лесной Островок». Вместе с профильным заместителем и руководством учреждения он оценил состояние площадки и обсудил ее развитие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Мужальских, профильный заместитель и руководство центра «Лесной Островок» осмотрели территорию загородной базы, помещения для занятий и отдыха детей. Участники встречи обсудили обновление инфраструктуры и расширение образовательных программ.

За последние пять лет в центре благоустроили территорию, оборудовали скалодром и площадку для лазертага, установили снаряды для занятий пешеходным туризмом. Также обновили часть инженерной инфраструктуры и создали дополнительные условия для образовательных и спортивных мероприятий.

«Лесной Островок» используют для детского отдыха, экологического и патриотического воспитания. За летний сезон здесь организуют до девяти пятидневных смен с участием до 540 детей. На базе проходят туристические слеты, кадетские сборы, военно-патриотическая игра «Зарница», занятия по основам безопасности жизнедеятельности и семейные мероприятия.

Основная задача — сохранить и развивать площадку, чтобы больше детей округа могли заниматься туризмом, изучать природу и проводить время с пользой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.