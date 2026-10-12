Профилактическое мероприятие «Тахограф» пройдет в Одинцовском округе с 12 по 18 октября. Оно направлено на снижение аварийности при грузовых и пассажирских перевозках и профилактику нарушений режима труда и отдыха водителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 12 по 18 октября в Одинцовском округе проведут профилактическое мероприятие «Тахограф». В ходе проверок проконтролируют оснащение транспортных средств тахографами и соблюдение водителями режима труда и отдыха.

Также усилят контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства о безопасности дорожного движения при грузовых и пассажирских перевозках. Цель мероприятия — снизить аварийность и предупредить нарушения.

Сотрудники полиции постоянно контролируют соблюдение правил использования тахографов. При выявлении нарушений, в том числе использовании неисправного прибора или фальсификации данных, к виновным применяют предусмотренные законодательством меры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.