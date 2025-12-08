Трех украинцев-шпионов арестовали в Варшаве

В польской Варшаве отправили под стражу трех украинцев, у которых нашли шпионское оборудование. Об этом сообщает украинское издание «Политика Страны» .

Задержанные — мужчины 43, 42 и 39 лет. При себе у них была техника, которую можно использовать для вмешательства в стратегические ИТ-системы.

Мужчины не смогли объяснить внятно, для чего им нужно это оборудование. Они лишь сказали, что ехали в Литву.

Польские власти отправили задержанных шпионов под арест.

Ранее на территории Польши были повреждены участки железнодорожного полотна. Власти страны заявили, что к этому причастны «гражданин Украины» и «житель Донбасса». Обвиняемые уехали в Белоруссию. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков заявил, что их ищут.

