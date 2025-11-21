Взорвавших железную дорогу в Польше украинцев ищут в Белоруссии

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков заявил, что подтвержден въезд в Белоруссию двух украинцев, подозреваемых Польшей в совершении теракта, сообщает РИА Новости .

16 ноября на территории Польши были повреждены участки железнодорожного полотна. По версии поляков, исполнителями являются «гражданин Украины» и «житель Донбасса», которые якобы сотрудничали с российской разведкой и после совершения диверсий покинули страну через белорусскую границу.

«В настоящее время подтвержден факт их въезда на территорию Республики Беларусь, где уже проводятся активные разыскные мероприятия», — сказал Варанков.

Он уточнил, что вместе с Польшей отрабатываются контакты подозреваемых, а еще ведется работа по комплексу иных оперативных мер.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.