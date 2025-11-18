Варшава обвиняет Москву в причастности к повреждению железной дороги
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш был вызван в министерство иностранных дел республики для дачи объяснений по поводу недавних инцидентов на железнодорожной инфраструктуре, сообщает РБК.
Как сообщил сам дипломат, встреча запланирована на утро 19 ноября. Поводом для вызова стали заявления польских властей о причастности российских спецслужб к диверсиям на железнодорожной линии, имеющей ключевое значение для поставок помощи Украине.
Премьер-министр Польши Дональд Туск публично обвинил «разведслужбы с Востока» в организации двух инцидентов — 16 ноября и в районе города Пулавы, где были повреждены участки железнодорожного полотна. По версии польской стороны, исполнителями являются «гражданин Украины» и «житель Донбасса», которые якобы длительное время сотрудничали с российской разведкой и после совершения диверсий покинули территорию Польши через белорусскую границу.
Ранее российская сторона категорически отвергла подобные обвинения, назвав их бездоказательными.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.