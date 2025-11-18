Варшава обвиняет Москву в причастности к повреждению железной дороги

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш был вызван в министерство иностранных дел республики для дачи объяснений по поводу недавних инцидентов на железнодорожной инфраструктуре, сообщает РБК .

Как сообщил сам дипломат, встреча запланирована на утро 19 ноября. Поводом для вызова стали заявления польских властей о причастности российских спецслужб к диверсиям на железнодорожной линии, имеющей ключевое значение для поставок помощи Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск публично обвинил «разведслужбы с Востока» в организации двух инцидентов — 16 ноября и в районе города Пулавы, где были повреждены участки железнодорожного полотна. По версии польской стороны, исполнителями являются «гражданин Украины» и «житель Донбасса», которые якобы длительное время сотрудничали с российской разведкой и после совершения диверсий покинули территорию Польши через белорусскую границу.

Ранее российская сторона категорически отвергла подобные обвинения, назвав их бездоказательными.

