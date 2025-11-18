Варшава обвинила Россию в подрыве польских ж/д путей. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал эти обвинения лживыми, сообщает «Осторожно, новости» .

По его словам, польские власти и разведка «живут по самым выдающимся заветам доктора Геббельса». Картаполов опроверг все обвинения в адрес России и заявил, что «чем страшнее ложь, тем легче в нее верить».

Он подчеркнул, что никаких доказательств в пользу своей теории польские власти так и не предъявили.

«Никаких доказательств у них нет и не будет, потому что это ложь», — сказал Картаполов.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Андрей Гурулев назвал эти обвинения «голословными заявлениями» и посоветовал Польше сначала провести расследование подрыва путей, прежде чем обвинять кого-то.

Ранее в Польше дважды за сутки была повреждена железнодорожная линия, ведущая на Украину. Премьер-министр страны Дональд Туск назвал это диверсией, а представитель министра безопасности Польши Яцек Добжински заявил, что заказчиком инцидентов выступили якобы российские спецслужбы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.