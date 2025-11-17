Туск: в Польше повреждена железнодорожная линия, ведущая на Украину
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что железнодорожная линия, ведущая на Украину, повреждена. По его словам, это может быть диверсия, сообщает РИА Новости.
Машинист поезда сообщил по телефону о неполадках в железнодорожной инфраструктуре в районе города Жичин Гарволинского повята.
В поезде находились 2 пассажира и несколько членов поездной бригады.
Повреждение участка привело к остановке поезда. Движение поездов осуществляется по соседнему пути.
Ранее Польша официально объявила о сворачивании специальных программ поддержки для украинских беженцев с 2026 года.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.