сегодня в 02:12

Туск: в Польше повреждена железнодорожная линия, ведущая на Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что железнодорожная линия, ведущая на Украину, повреждена. По его словам, это может быть диверсия, сообщает РИА Новости .

Машинист поезда сообщил по телефону о неполадках в железнодорожной инфраструктуре в районе города Жичин Гарволинского повята.

В поезде находились 2 пассажира и несколько членов поездной бригады.

Повреждение участка привело к остановке поезда. Движение поездов осуществляется по соседнему пути.

Ранее Польша официально объявила о сворачивании специальных программ поддержки для украинских беженцев с 2026 года.

