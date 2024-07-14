«Трамп, сражайся!»: в США начали монетизировать покушение на экс-президента

В США в продаже появились футболки с изображением Трампа после покушения

В США в продаже появились футболки с изображением экс-президента страны Дональда Трампа после покушения, пишет газета « Известия ».

Сетевые магазины запустили мерч с изображением политика, который в первые секунды после покушения призвал своих сторонников сражаться.

Футболку с надписью «TRUMP, FIGHT! FIGHT! FIGHT!» продают за 35 долларов.

Ранее на митинге сторонников совершено покушение на Трампа. Он получил ранение в ухо, но сразу после происшествия поднялся на ноги и погрозил кулаком на камеру, трижды сказав слово «Fight».