Воробьев рассказал о состоянии брошенного об пол мальчика в Шереметьево

Состояние двухлетнего мальчика, который попал в подмосковный Центр имени Рошаля из международного аэропорта Шереметьево после удара посторонним мужчиной об пол, стало улучшаться. О том, как чувствует себя малыш, подробно рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня (3 июля — ред.) состояние ребенка стабильное. Мальчик переведен из реанимации в общее отделение, он в контакте с мамой, понимает речь, выполняет простые инструкции, постепенно отходит от зондового питания», — рассказал Воробьев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в настоящее время мальчик уже может присаживаться, но пока для этого ему нужна посторонняя помощь. Квалифицированные специалисты продолжают плановую терапию и внимательно следят за его состоянием.

Воробьев поблагодарил сотрудников центра за высокий профессионализм и своевременно оказанную помощь, которая в итоге сохранила жизнь ребенку. Самому мальчику губернатор Подмосковья пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее 24 июня в аэропорту Шереметьево мужчина подбежал к чужому двухлетнему ребенку, а затем швырнул малыша головой о пол. Злоумышленником оказался 31-летний гражданин Белоруссии, который прилетел в Москву из Каира. В момент преступления он находился в состоянии наркотического опьянения, его задержали и возбудили уголовное дело. Мужчине грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Пострадавшего ребенка в срочном порядке госпитализировали. Какое-то время он находился в тяжелом состоянии и был погружен в медикаментозную кому, из искусственного сна его вывели 30 июня. С этого же дня малыш начал дышать самостоятельно без аппарата ИВЛ.