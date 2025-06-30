Ребенка, которого швырнули о пол в Шереметьеве, вывели из комы

Двухлетнего мальчика, которого мужчина в наркотическом опьянении швырнул о пол в аэропорту Шереметьево, вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Он дышит самостоятельно, сообщает SHOT .

Малыш сейчас находится в сознании, но пока в отделении реанимации. Врачи отмечают положительную динамику, поэтому в скором времени его могут перевести в обычную палату. Согласно прогнозам медиков, на реабилитацию уйдет около двух месяцев.

За жизнь мальчика боролись врачи ДКЦ им. Л. М. Рошаля. Они продолжают оказывать ему всю необходимую помощь. Еще 25 июня врачи хотели уменьшить медикаментозный сон, однако ребенок начал реагировать. Поэтому было принято решение вернуть его обратно в сон.

24 июня в аэропорту Шереметьево мужчина подбежал к чужому двухлетнему ребенку, а затем швырнул малыша головой о пол. Обвиняемый — 31-летний гражданин Белоруссии, прилетевший из Каира. В момент преступления он находился в состоянии наркотического опьянения.

В отношении неадеквата было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.