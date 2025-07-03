В Раменском прошла встреча со студентами-медиками

Глава Раменского округа Эдуард Малышев и главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан встретились со студентами медицинских вузов, которые проходят практику в Раменской больнице, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В непринужденной обстановке за чашкой чая руководители округа и больницы пообщались с будущими врачами из Астрахани, Рязани и других городов. На время летних каникул студенты 4-5 курсов трудоустроены в Раменскую больницу в качестве среднего медперсонала для получения практического опыта.

Среди практикантов шестеро будущих педиатров, остальные — терапевты. В следующем году подобную практику планируется организовать и для студентов Ивановского медицинского института.

Встреча позволила рассказать ребятам о мерах социальной поддержки в Раменском округе. Главврач Сергей Маркитан поделился опытом начала карьеры и рассказал о роли наставничества в больнице для передачи знаний молодым специалистам.

Глава округа Эдуард Малышев выразил надежду, что после окончания вузов практиканты выберут Раменский округ для работы и жизни, смогут обзавестись здесь жильем и создать семьи. Он отметил, что подобные встречи настраивают студентов на позитивный лад и дают возможность обсудить волнующие их вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.