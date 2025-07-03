Сотрудник молодёжного центра «Родники» из Дмитрова Валерия Миронюк приняла участие в работе Молодёжного форума «Мы — Россия», сообщили в пресс-службе округа.

Форум, организованный министерством информации и молодёжной политики Московской области объединил более 300 активных молодых людей из различных округов Подмосковья, представителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской области, а также из республики Абхазия.

По словам Валерии, форум стал ярким доказательством единства, силы коллективного духа и стремления к развитию. Все участники отметили насыщенную образовательную программу, живое общение и мощный заряд мотивации, который получили за два дня мероприятия.

В рамках форума участники имели возможность пройти мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, которые провели эксперты в сфере спасательного дела, посетить лекции и интерактивные занятия о современных видах мошенничества и методах защиты персональных данных, проявить творческие способности на площадке «Открытый микрофон»: читать стихи, исполнять песни, делиться размышлениями и идеями.

Каждую секцию вели опытные модераторы и приглашённые эксперты, чьи знания и подход сделали обучение не только полезным, но и увлекательным.

Программу дополняли выступления известных общественных деятелей, блогеров, волонтёров, лидеров молодёжных организаций и представителей государственной власти. Их истории успеха, практические советы и вдохновляющие речи стали важной частью образовательного процесса.

«Форум для меня стал мощным толчком к новым проектам и идеям, которые мы с радостью будем реализовывать уже совсем скоро!» — сказала Валерия Миронюк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.