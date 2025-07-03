В Коломне привлекли инвесторов в гостиничный сектор и сферу туризма

В городском округе Коломна началась реализация двух инвестпроектов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В коломенском микрорайоне Подлипки планируется отдать в аренду участок площадью 8 гектаров. Группа компаний, работающих в горнодобывающей промышленности России, рассчитывает построить на этой земле отель.

«Сейчас потенциальный инвестор завершает просчет технических условий и готовит документы для подачи ходатайства по оформлению аренды без проведения торгов. По проекту в микрорайоне планируется строительство четырехзвездочной гостиницы на 150 номеров», — рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Также в этом году — благодаря региональной программе льготной аренды «Недвижимость за 1 рубль» и в рамках работы по сохранению культурного наследия и использованию его потенциала — в Коломне начнется восстановление здания-памятника архитектуры второй половины XVIII века. После окончания реставрации инвестор — Центр культурно-исторического туризма «Коломенская верста» — откроет в этом здании Центр коломенской керамики.

Всего с момента действия программы «Недвижимость за 1 рубль» на территории городского округа Коломна предоставлено в аренду 8 объектов, 4 из которых являются объектами культурного наследия регионального значения. К 850-летию города, которое Коломна отметит в 2027 году, в этих зданиях будут реализованы проекты гостиниц и бутик-отелей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.

