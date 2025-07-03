Москвичам рассказали, когда в мегаполис придет 30-градусная жара

В российскую столицу возвращается лето. 8 июля температура воздуха в Московском регионе вырастет до 25-30 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

Из-за гребня погожего азорского антициклона в течение дня в Центральной России температура воздуха вырастет. В Москве она увеличится до 23-26 градусов тепла, а по области — до плюс 22-27. Настолько тепло в прошлый раз в Московском регионе было около месяца назад.

4 июля температура воздуха будет такой же. Однако во второй половине дня ожидаются скоротечные грозовые дожди.

В выходные стент холоднее: ночью — до 10-13 градусов тепла, а днем — до 18-21.

7 июля в Московском регионе ожидается от 22 до 27 градусов тепла. 8 июля температура увеличится до 25-30.

«К среде столбики термометров попытаются штурмовать 30-градусную высоту», — сказал Тишковец.