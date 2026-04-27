Топ-менеджер компании из Дубая оказался в числе погибших под Волгоградом рыбаков

Топ-менеджер дубайской компании Yango Group Сергей Лойтер оказался в числе погибших под Волгоградом рыбаков. Его тело было найдено в Светлоярском районе, сообщает V1.RU .

Также в числе погибших числится крупный волгоградский бизнесмен и застройщик Александр Назаров, который является тестем Лойтера.

Утром 24 апреля четверо мужчин отправились на рыбалку в районе хутора Громки. Во время жуткого шторма небольшая моторная лодка перевернулась. В районе 12:00 было обнаружено тело одного из рыбаков. Погибшим оказался житель Светлоярского района и личный водитель бизнесмена Игорь Прохоров. У мужчины обнаружили травмы на голове.

На следующий день были найдены тела еще двух рыбаков, среди которых оказался 42-летний гендиректор подразделения ИИ, рекламных технологий и поисковой оптимизации в Yango Group Сергей Лойтер. В настоящее время тело топ-менеджера доставляется в столицу.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.