Три из четырех исчезнувших под Волгоградом рыбаков утонули

Возбудили уголовное дело из-за гибели рыбаков на Волге в Волгоградской области. Трупы трех из четырех исчезнувших нашли и достали из воды, сообщает пресс-служба Западного МСУ на транспорте Следственного комитета России на странице сообщества в ВК .

Днем 24 апреля силовикам рассказали о том, что исчезла моторная лодка с четырьмя рыбаками. Утром они отправили на Волгу в Светлоярском районе Волгоградской области. Однако погода была плохой и судно перевернулось.

Трупы троих рыбаков нашли. Тело четвертого и судно все еще ищут.

Сотрудники Следкома возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

