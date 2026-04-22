Толкнувшая девочку на пути в Мосметро страдает психическим расстройством

У 64-летней женщины, которая толкнула школьницу на рельсы в столичном метро, выявили хроническое психическое заболевание, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

9 ноября 2025 года пенсионерка толкнула 13-летнюю девочку на пути на станции «Таганская» из-за того, что та громко смеялась и смотрела на нее. Женщина на допросе указала, что не хотела причинять школьнице вред или убивать ее.

Подозреваемой были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ее отправили на прохождение психолого-психиатрической экспертизы, которая выявила, что у женщины есть хроническое психическое расстройство.

В момент совершения преступления она не осознавала, что ее действия носят общественную опасность, и не могла руководить ими.

Прокуратура Московского метрополитена утвердила постановление о направлении в суд уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера. Сейчас обвиняемая заключена под стражу. Ее дело в скором времени рассмотрит Таганский районный суд.

