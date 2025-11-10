сегодня в 17:26

Пенсионерку, толкнувшую школьницу на рельсы в Мосметро, арестовали

Суд в Москве отправил под стражу 64-летнюю Галину М., которая толкнула школьницу на пути в столичном метро, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Женщине предстоит провести в СИЗО два месяца. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В ходе судебного заседания обвиняемая выступила против избранной ей меры пресечения. Также фигурантке предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Инцидент произошел 9 ноября на станции «Таганская». Женщина толкнула 13-летнюю девочку на пути из-за того, что та громко смеялась и смотрела на нее.

В ходе судебного заседания обвиняемая указала, что не хотела причинять школьнице вред или убивать ее. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

