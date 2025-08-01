Тимберлейк может стать инвалидом из-за найденной болезни

У американского певца Джастина Тимберлейка нашли болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз, из-за чего артисту было плохо на концертах. Это довольно опасная инфекция, полученная из-за укуса иксодового клеща, обитающего в траве и кустарниках в лесопарках, рассказала RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Несвоевременное обнаружение недуга может привести к тому, что инфекция распространится по всему организму. Она проникнет в суставы, нервную систему, сердце и станет причиной инвалидности.

Чем раньше человек приходит к доктору и начинает лечиться, тем выше шансы выздороветь. Важны также и меры профилактики. Перед тем, как идти гулять в лес, необходимо надевать одежду из скользкой ткани. Она должна быть светлой, тогда клещу будет сложнее зацепиться.

После возвращения домой нужно внимательно осмотреть тело. Лучше осматривать кожные складки и зоны с волосами. При обнаружении клеща или следов его укуса, нужно обращаться в больницу.

Ранее Тимберлейк сообщил, что у него выявили болезнь Лайма. Заявление артиста было приурочено к окончанию мирового тура Forget Tomorrow.