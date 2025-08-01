У певца Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма

Заявление артиста было приурочено к окончанию мирового тура Forget Tomorrow.

«Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами», — отметил он на своей странице в Instagram*.

Певец добавил, что время гастролей он выходил на сцену, испытывая сильную невралгию, усталость или тошноту. При этом он добавил, что продолжит выступления, несмотря на болезнь.

Ранее Джастина Тимберлейка остановили за езду в пьяном состоянии в середине июня. Тогда он отдыхал с друзьями, после чего решил сам сесть за руль и нарушил правила дорожного движения. Остановивший его сотрудник утверждал, что исполнитель «едва держался на ногах» и был со «стеклянными глазами», хоть и утверждал, что выпил лишь один бокал «Мартини».

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.