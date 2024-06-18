Джастина Тимберлейка поймали пьяным за рулем в американской глубинке

Певец Джастин Тимберлейк арестован американской полицией в провинциальном городе Хамптон (штат Виргиния, США). Бывший возлюбленный Бритни Спирс попался на вождении в нетрезвом виде, сообщает Газета.ru со ссылкой на ABC News.

Американское издание цитирует местные правоохранительные органы, которые рапортовали о задержании Тимберлейка. Прочие подробности правонарушения певца пока неизвестны.

В 2023 году Тимберлейк попал в скандал после того, как Бритни Спирс опубликовала свои мемуары. В книге артистка уличала Джастина в неверности и обвиняла в том, что он заставил ее сделать аборт. Позже Спирс публично извинилась перед Тимберлейком, однако сам поп-исполнитель резко ответил своей экс-избраннице.