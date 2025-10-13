Террористы хотели взорвать высокопоставленного офицера в Москве

Специалисты ФСБ предотвратили в столице теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ, он готовился спецслужбами Украины совместно с ИГ*, сообщает РИА Новости .

По этому делу задержаны трое граждан РФ, которые причастны к сокрытию следов преступления, и выходец из Центральной Азии, который должен был стать непосредственным исполнителем террористической акции.

«Последний был завербован в интересах украинских спецслужб функционером МТО „Исламское государство“* Саидакбаром Гуломовым 1979 года рождения, объявленным в международный розыск компетентными органами России и Узбекистана», — рассказали в ФСБ.

Гуломов также причастен к убийству начальника войск РХБЗ, генерала Игоря Кириллова, организованному разведкой Украины. Это говорит о тесной связи между Киевом и международными террористическими организациями.

Гуломов из Украины и стран Западной Европы дистанционно руководил действиями исполнителя. Взрывчатка была заброшена в Россию с дрона. Эта мощная бомба должна была поразить людей в радиусе 70 м, а взорвать ее хотели в густонаселенном районе Москвы.

По замыслу украинских спецслужб, в этом теракте должен был погибнуть и исполнитель.

*Запрещенная в стране террористическая группировка.

