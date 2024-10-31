Темрезов: 4 человека госпитализированы после взрыва газа в Черкесске

Взрывом газа в многоквартирном доме в Черкесске были повреждены квартиры на 4 и 5 этажах, сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале .

По его словам, четырех пострадавших увезли в больницу, им помогают доктора. Также Темрезов подтвердил гибель одного человека. Ранее сообщалось, что количество жертв трагедии выросло до 3.

Из квартир в доме эвакуировали около 50 жильцов. Их отправят в пункт временного размещения, развернутый в школе-интернате им. Г. Д. Латоковой. Разбор завалов продолжается.

Пресс-служба прокуратуры КЧР сообщила, что проводится проверка из-за взрыва газа. Будет выяснено, соблюдались ли требования законов о содержании газового оборудования. Также в связи с инцидентом открыто уголовное дело.