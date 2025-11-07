Темнокожую проститутку из Нигерии выкинули из окна 5 этажа в Москве
Фото - © Telegram-канал 112
Темнокожую 21-летнюю проститутку из Нигерии выкинули из окна пятого этажа в Можайском переулке в Москве. Об этом сообщает «112».
У эскортницы возник конфликт с подозреваемым. После падения она получила травмы и была госпитализирована.
Подозреваемого задержали. По предварительной информации, он может быть работником правоохранительных органов.
