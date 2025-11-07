сегодня в 10:11

Темнокожую проститутку из Нигерии выкинули из окна 5 этажа в Москве

Темнокожую 21-летнюю проститутку из Нигерии выкинули из окна пятого этажа в Можайском переулке в Москве. Об этом сообщает « 112 ».

У эскортницы возник конфликт с подозреваемым. После падения она получила травмы и была госпитализирована.

Подозреваемого задержали. По предварительной информации, он может быть работником правоохранительных органов.

Ранее в Самаре группа мужчин атаковала водителя на дороге. Его избили, а затем уехали. Согласно одной из версий, сутенер переманил к себе «чужую» проститутку.

