В Самаре сутенер переманил к себе чужую проститутку и поплатился за это

Baza: в Самаре толпа мужчин избила сутенера, переманившего к себе проститутку

В Самаре группа мужчин напала на водителя на дороге, избила мужчину и скрылась с места происшествия. По одной из версий, причиной нападения стало то, что сутенер переманил к себе «чужую» проститутку, сообщает Baza .

Инцидент произошел на улице Гагарина. На опубликованных кадрах видно, как 2 автомобиля заблокировали проезд «ВА3-2112». Затем из машин выбегает толпа мужчин, которые начинают крушить «двенашку» и вытаскивать водителя из салона. После этого злоумышленники избили мужчину и скрылись с места преступления.

Пострадавший написал заявление в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). К настоящему моменту один из нападавших арестован, полицейские продолжают разыскивать остальных участников конфликта.

По одной из версий, пострадавший занимается сутенерством, а причиной нападения стало переманивание им местной проститутки к себе.

