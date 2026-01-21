Тело российского пловца Свечникова опознали по татуировкам

сегодня в 14:02

Мать российского пловца Николая Свечникова Галина рассказала, что тело ее сына, найденное в Босфоре, опознали по татуировкам, сообщает РИА Новости .

«По татуировкам, нам говорят, что да (это он — ред.), на 80%», — сказала мать пловца.

Ранее морская полиция обнаружила в районе Куручешме тело мужчины в гидрокостюме. Сразу предполагалось, что оно принадлежит пропавшему полгода назад Свечникову.

Тело опознала родственница пловца. Родители спортсмена хотят сделать ДНК-тест, чтобы подтвердить опознание.

29-летний Свечников участвовал в межконтинентальном заплыве в Стамбуле, но не финишировал, а пропал. Инцидент произошел 24 августа прошлого года.

По словам жены спортсмена, организаторы начали поиски только спустя 12 часов после исчезновения, а местная полиция отказалась принимать заявление от родственников. Семья подала жалобу с целью возбудить уголовное дело против организаторов конкурса.

