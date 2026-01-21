Тело пропавшего в Босфоре пловца Свечникова опознали

«Не думаю, что в Босфоре кто-то другой лежит в черном костюме с розовой каемкой. Это его гидрокостюм, адвокат также подтвердил, что 99% это он», — рассказал друг пловца.

Опознавать спортсмена поехала родственница, которая находится в Турции. Для точного подтверждения личности делают экспертизу. Она будет готова в этот же день, но чуть позже.

Николай Свечников пропал 24 августа во время массового заплыва в Стамбуле. Из 3 тыс. участников он оказался единственным, кто не вернулся к финишу. По словам жены спортсмена, организаторы начали поиски только спустя 12 часов после исчезновения, а местная полиция отказалась принимать заявление от родственников.

