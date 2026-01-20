Может быть россиянин Николай Свечников: в Босфоре нашли тело мужчины

В Босфоре обнаружили тело мужчины в гидрокостюме. Оно может принадлежать пропавшему полгода назад российскому пловцу Николаю Свечникову, сообщает SHOT .

Россиянин пропал во время заплыва в открытой воде в августе прошлого года. Родные пловца уже выехали на опознание тела.

Свечников стал единственным спортсменом, который не добрался до финиша во время заплыва. Предположительно, мужчине стало плохо под мостом Султана Фатиха, он начал тонуть. За обнаружение тела пловца родственники объявили награду в 1 млн рублей.

Также родные россиянина привлекли к делу адвоката для судебного разбирательства с организаторами мероприятия.

