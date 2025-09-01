Семья пропавшего при заплыве через Босфор подает в суд на организаторов

Родственники российского пловца Николая Свечникова, исчезнувшего во время заплыва через Босфор, привлекли к делу адвоката и готовятся к судебному разбирательству с организаторами мероприятия, сообщает RT .

«Они обязаны были обеспечивать безопасность, поэтому должны понести ответственность», — подчеркнула мама Николая Свечникова.

По информации Telegram-канала, женщина в данный момент оформляет документы для выезда за границу. Она планирует в скором времени прибыть в Турцию. По словам близких, поисковые работы не прекращаются.

В поисках Николая задействована авиация, включая вертолет и дроны, а также водолазы, которые неоднократно обследовали дно пролива.

Спасатель 1-го класса и старший отряда «ЛизаАлерт» Евгений Слизовский ранее выразил мнение, что шансы найти Николая Свечникова живым практически отсутствуют.

Свечников пропал без вести во время массового заплыва в Босфоре в Стамбуле. Он стал единственным участником, не добравшимся до финиша. Его поиски продолжаются уже несколько дней.