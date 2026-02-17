Тело экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера вывезли с военной базы на Кипре

С территории британской военной базы «Акротири» вывезли тело бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера после того, как там провели его вскрытие, сообщает РИА Новости .

«Я могу подтвердить, что тело было опознано и перевезено. Оно больше не в полиции суверенных базовых зон (на территории британских военных баз „Акротири“ и „Декелия“ — ред.)», — сказали в пресс-службе военной базы.

Там добавили, что больше не могут поделиться никакой информацией.

Тело Баумгартнера обнаружили 14 января. Гибель бизнесмена подтвердила ДНК-экспертиза. Он был главой «Уралкалия» с 2005 по 2011 год. В 2013 году его задерживали в Белоруссии по обвинению в злоупотреблении полномочиями, однако после передачи российским властям отпустили. Правоохранители не нашли состава преступления в его действиях.

