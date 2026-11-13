1,2 млн за простую справку: москвичка поступила в магистратуру с «сюрпризом»

Москвичка Евгения стала магистранткой столичного вуза, заплатив за обучение более 1 млн рублей. В середине семестра девушка внезапно обнаружила, что ее нет в реестре студентов города.

Евгения выбрала модную магистерскую программу, по окончании которой ей пообещали диплом государственного образца. Она с интересом училась, ходила на занятия, а к середине 1-го семестра решила оформить студенческий проездной. Однако девушку не нашли в реестре студентов Москвы. Обращение в деканат не помогло решить проблему.

Вскоре выяснилось, что программа, на которую она поступила, не аккредитована. То есть по окончании обучения за 1,2 млн рублей Евгении бы выдали обычную справку. Об этом не было указано в договоре.

Вуз решал проблему на протяжении года, а затем заявил, что вся группа должна написать специальный тест, чтобы программа получила аккредитацию. На решение дали две попытки.

«Чтобы ты получил обычный диплом как у всех, сначала пишешь тест в вузе, потом пишешь тест также в вузе, но с надзирателем под камерами со всех сторон, и только потом, может быть, программа успеет получить аккредитацию к твоему выпуску», — негодует Евгения.

Девушка хочет обратиться к юристу, чтобы проверить законность действий вуза.

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