Пицца, шампанское и 1,7 млн рублей: Седокова подняла цену на корпоративы

Она готова выступить в праздничный сезон и за границей, но для этого заказчик еще оплачивает визы (если они нужны) и все транспортные расходы. Летает артистка только бизнес-классом вместе с концертным директором. Свободные даты на Новый год у нее сейчас есть.

Требования к автомобилям для поездок у Седоковой строгие: это может быть только Mercedes-Benz S221 / S222 Long или BMW 7 Long не старше 2022 года выпуска. Обязательно молчаливый шофер. Еще организатору нужно заложить 20 тыс. рублей на трансфер из аэропорта, 15 тыс. рублей суточных для Седоковой. У музыкантов выплаты вдвое меньше — 7 тыс. рублей.

На площадке артистке должны подготовить две светлые гримерки с охраной. Внутри — шампанское Moët, бутылка коньяка Hennessy и 10 банок энергетика Red Bull, а еще три пиццы для музыкантов (лучше пепперони, «Четыре сыра» и куриную) и шесть бутылок пива Spaten.

Седокова вернулась к концертной деятельности в начале 2025 года. Перерыв певица делала после смерти экс-мужа Яниса Тиммы. Артистка и семья спортсмена продолжают делить его имущество.

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