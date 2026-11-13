Куда поехать на новогодние каникулы 2027 за границу: цены, визы и лучшие направления

В материале РИАМО – идеи, куда поехать за границу на длинные новогодние каникулы с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Куда поехать за границу на Новый год 2027 без визы

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Беларусь

Минск на праздники превращается в уютный «европейский» город с ярмарками, глинтвейном и подсвеченными проспектами, а цены на жилье и еду радуют. Бюджет поездки — от 45 до 80 тысяч на двоих, виза не нужна, въезд по внутреннему паспорту или по загранпаспорту. Детям до 14 лет въехать можно только по загранпаспорту, дети старше могут въезжать по внутреннему паспорту или по загранпаспорту.

Армения

Зимний Ереван, джаз-клубы, коньячные дегустации и длинные застолья. При прямом перелете из России впускают по внутреннему паспорту, ориентир по бюджету — от 65–80 тысяч рублей. Но в поездке всегда лучше иметь действующий загранпаспорт, так как перелет может быть перенесен или изменена схема и понадобится пересадка.

Казахстан

Недорогой вариант зарубежного отдыха. Можно съездить в Алматы и отдохнуть на горнолыжном курорте Чимбулак. Можно въехать по внутреннему паспорту, но лучше иметь и загранпаспорт, так как при въезде через третью страну внутренний не подойдет. С ноября 2026 года вводится обязательное электронное разрешение на въезд (ETA) для россиян. Выдается бесплатно, подать заявку нужно не позднее чем за 72 часа до планируемого въезда через платформу QazETA. Казахстанские каникулы на двоих обойдутся в сумму от 60 до 110 тысяч рублей

Города и горы: Стамбул, Белград, Самарканд, Тбилиси

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Турция

Самый доступный «иностранно-европейский» сценарий. Стамбул зимой прохладный и дождливый, зато есть новогодние огни, базары и распродажи, а пакетные туры на Средиземноморье стоят от 139–150 тысяч на двоих с «все включено» — иногда дешевле одних только авиабилетов.

Сербия

Фактически единственная возможность встретить праздник «в Европе» без шенгена: виза не нужна до 30 дней, Белград по климату мягкий (+2…+7 °C) и недорогой. Тур на каникулы с перелетом обойдется в среднем от 90 до 130 тысяч.

Узбекистан

Самарканд и Бухара зимой относительно пустые, красивые и дешевые. Тут гостить можно без виз до 30–60 дней. Вариант подходит для любителей архитектуры, плова и настоящего восточного гостеприимства без необходимости учить иностранный язык (все прекрасно говорят на русском). Стоимость тура варьируется от 70 до 120 тысяч рублей на двоих.

Грузия

Тбилиси плюс лыжи в Гудаури. Безвиз на целый год, но с 2026-го нужна медстраховка с покрытием от 30 тысяч лари. Бюджет — от 75–150 тысяч.

Китай

В страну все еще можно въехать без визы на срок до 30 дней. Посмотреть стоит Пекин или Харбин с фестивалем ледяных скульптур. Харбин вовсе считается зимней столицей Китая. На пляжи стоит ехать на остров Хайнань, а тропические леса можно посмотреть в лесном парке Янода с подвесными мостами среди джунглей, ручьев и водопадов, на острове обезьян Наньвань с канатной дорогой над морем. Поездка в Китай вдвоем обойдется в среднем от 150 до 220 тысяч рублей

Где отдохнуть у моря зимой: Египет и Объединенные Арабские Эмираты

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Египет

Самое дешевое «морское» направление: Хургада, днем +20…+24 °C, вода +22…+23 °C. Виза ставится по прилете, стоит 25 долларов, а в Шарм-эль-Шейхе без выездов за пределы Синайского полуострова — бесплатно. Неделя на двоих с «все включено» — от 100–175 тысяч рублей, причем пакетный тур в Хургаду выходит дешевле одних авиабилетов.

ОАЭ

Эмираты дороже Египта — от 175–250 тысяч на двоих, зато Дубай впечатляет новогодними световыми шоу, безвизом на 90 дней и почти гарантированной солнечной погодой.

Куда поехать в тропики на Новый год: Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланка

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Если вы хотите полноценно искупаться в январе, безвизовые варианты такие:

Вьетнам — мягче всех по цене дальнего перелета, безвиз до 45 дней. Муйне и Фантьет — от 225 тысяч на двоих, Фукуок дороже, зато в январе пляжный сезон там лучше, чем в Нячанге.

Таиланд — вечный номер один, но сейчас самый дорогой из «бюджетных тропиков»: от 230–270 тысяч на двоих. С сентября 2026-го безвиз сократили с 60 до 30 дней и нужно заранее заполнять электронную карту прибытия TDAC.

Шри-Ланка — январь там сухой сезон, +28…+32 °C, жилье от 1500 рублей за ночь. Пакет на 11 ночей выходит почти по цене одних билетов — за небольшую доплату получаете отель с завтраками.

Хайнань (Китай) — вода прохладнее юго-восточноазиатской, зато туры от 220 тысяч, а пакетный тур даже в пятизвездочном отеле дешевле регулярного перелета.

Как сэкономить на поездке за границу в новогодние праздники

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Сэкономить на новогодних каникулах помогут несколько правил: