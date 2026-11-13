«А если найду?»: старшеклассники «отжимали» вейп у подростка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге двое старшеклассников зашли в чужую школу и угрожали ученикам из-за электронной сигареты, сообщает Ural Mash .

Инцидент произошел в школе № 81. По словам учеников, двое старшеклассников из 27-й школы зашли в туалет и попросили у одного из подростков вейп. Получив отказ, хулиганы стали его запугивать.

После этого в школе разразился скандал. Одному подростку удалось сбежать, а второго задержали сотрудники школы.

Агрессивных подростков доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. В настоящее время с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

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