Длина — больше 30 см: в московской фотостудии нашли застрявшую змею

В фотостудии на улице Правды рядом со станцией метро «Савеловская» обнаружили застрявшую змею. Об этом рассказал источник в экстренных службах, сообщает 360.ru .

По словам очевидцев, длина змеи составляла около 35 сантиметров.

Они описали ее окрас как темно-красный с переходом в коричневый.

Ранее в Индии мужчина перед выходом на работу заметил в своем ботинке крошечную кобру. Несмотря на размер, она вела себя агрессивно: раздувала капюшон и имитировала нападение.

Мужчина вызвал специалиста по отлову змей. Тот извлек кобру из ботинка и выпустил в дикую природу. Осенью рептилии в Индии часто ищут укромные места, чтобы переждать прохладу и дожди.

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