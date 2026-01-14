На Кипре в ущелье нашли тело экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера

Предполагается, что тело бывшего руководителя российской компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера нашли в труднодоступной прибрежной зоне, расположенной между населенными пунктами Писури и Авдиму. Именно эту местность прочесывали поисковые отряды после того, как стало известно, что 56-летний мужчина пропал без вести, сообщает SHOT .

В настоящее время следствие ожидает окончательной идентификации тела погибшего человека. Сообщается, что тело сильно повреждено, а кожный покров имеет темный оттенок. Для установления личности необходима процедура ДНК-анализа.

Баумгертнер проживал в Лимассоле. По данным местной прессы, в последний раз его видели в такси в окрестностях Писсури 7 января. Последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован вблизи скал возле мыса Аспро.

Владислав Баумгертнер занимал пост генерального директора «Уралкалия» с 2005 по 2011 год. В 2013 году он был задержан в Белоруссии по обвинению в превышении должностных полномочий. После передачи российским властям он был освобожден в связи с отсутствием состава преступления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.