Подтвердилась гибель экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера на Кипре

ДНК-экспертиза подтвердила, что найденное на Кипре между деревнями Писсури и Авдиму тело принадлежит бывшему главе «Уралкалия» Владиславу Баумгертнеру. Его обнаружили на труднодоступном прибрежном участке, сообщает Baza .

Причина смерти 56-летнего Баумгертнера пока не установлена. Правоохранители рассматривают несколько вариантов, среди них и несчастный случай, и уголовное преступление.

Предпринимателя видели выходящим из своего дома в Лимассоле. Он был одет в футболку с коротким рукавом и черные шорты. Последний сигнал его телефона был зафиксирован 7 января в районе деревни Писсури. Тело обнаружили 14 января.

Баумгертнер был главой «Уралкалия» с 2005 по 2011 год. В 2013 году его задерживали в Белоруссии по обвинению в злоупотреблении полномочиями, однако после передачи российским властям мужчину отпустили. Правоохранители не нашли состава преступления в его действиях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.