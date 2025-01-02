Телефонные мошенники похитили у московского пенсионера более 87 млн рублей

Телефонные мошенники на протяжении двух месяцев обманывали московского пенсионера. Сумма ущерба составила более 87 млн рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Злоумышленники связались с пожилым мужчиной и представились сотрудниками пенсионного фонда, которые якобы проверяют персональные данные. В ходе разговора аферисты заполучили код доступа из СМС к личному кабинету на портале «Госуслуг».

После этого с жертвой связалась лжесотрудница портала и заявила, что аккаунт москвича взломали, поэтому необходимо защитить его персональные данные. В ходе разговора было якобы составлено заявление в ФСБ.

Затем последовал звонок от правоохранительный органов. Лжеоперативник уговорил пенсионера оказать помощь в поимке преступников. По телефонным указаниям доверчивый москвич перевел на «безопасные счета» свыше 80 млн рублей.

Далее мошенники утверждали, что переактивация счетов занимает до полугода, однако за «вознаграждение» деньги мужчине вернутся быстрее. Пострадавший поверил и передал в руки курьера еще 5 млн рублей. После этого мошенники удалили все переписки и перестали выходить на связь.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали курьера мошенников, которые обманули жителей города на 84,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.