сегодня в 20:00

Танк сгорел вместе с экипажем на военном полигоне в Ленобласти

Танк сгорел вместе с экипажем на военном полигоне в Ленинградской области. Предварительно, во время маневров мог сдетонировать боекомплект, сообщает 47news.ru .

ЧП произошло во вторник во время подготовки экипажей на танковом полигоне во Всеволожском районе. По предварительным данным, 3 февраля во время учебных стрельб в одной из боевых машин могла произойти детонация боекомплекта. В результате происшествия погиб экипаж.

Родственник одного из погибших военнослужащих подтвердил информацию о происшествии.

Ранее стало известно, что в зоне СВО при выполнении боевого задания погиб командир батальон «АрБат» Айк Гаспарян с позывным Абрек.

