Командир батальона «АрБат» Айк Гаспарян погиб в зоне СВО

сегодня в 16:42

В зоне СВО при выполнении боевого задания погиб командир батальон «АрБат» Айк Гаспарян с позывным Абрек, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале .

«Айк, ты был настоящим командиром! Спи спокойно, брат!» — написал Приходько.

В декабре 2022 года мужество и героизм бойца отметил президент России Владимир Путин и вручил ему государственную награду.

Ранее российский актер Николай Ткаченко скончался в зоне специальной военной операции. Ему было 36 лет.

