сегодня в 13:11

Актер из сериала «Универ» Николай Ткаченко погиб на СВО

Российский актер Николай Ткаченко скончался в зоне специальной военной операции. Ему было 36 лет, сообщается на сайте «Кино-театр.ру» .

Всего в фильмографии актера 19 проектов. Особенно сильно он запомнился зрителям благодаря ролям в таких популярных сериалах, как «Универ», «СашаТаня», «Галя, у нас отмена!».

Также с 2021 года актер служил в Театре Современной драматургии.

Ткаченко после начала СВО ушел на фронт добровольцем. Он служил в составе одной из воинских частей, выполняя задачи на линии боевого соприкосновения.

