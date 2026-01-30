Умерла звезда фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара

Актриса Кэтрин О’Хара, известная массовому зрителю по фильмам «Один дома» и «Победители шоу» скончалась на 72-м году жизни, об этом сообщает TMZ .

Информация о смерти голливудской звезды появилась 30 января. На момент публикации заметки точная причина ее кончины не сообщается.

Кэтрин О’Хара запомнилась многим как мать персонажа Маколея Калкина в первых двух частях «Один дома», а также как Мойра Роуз в 80 эпизодах комедийного сериала «Шиттс Крик».

Кроме того, она принимала участие в создании псевдодокументальных картин, таких как «Победители шоу» (2000) и «Могучий ветер» (2003), а также в фильмах «Битлджус Битлджус» и оригинальном «Битлджус».

Заключительной работой Кэтрин стала роль в сериале «Киностудия», созданном для Apple TV+, где она играла вместе с Сетом Рогеном. За эту роль Кэтрин была номинирована на премию «Эмми».

В последний раз Кэтрин была замечена в Лос-Анджелесе в феврале 2024 года одним из фотографов.

