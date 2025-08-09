«Там везде жертвы лежат»: первое видео после взрыва на заводе в Стерлитамаке

Опубликовано видео первых минут после взрыва на заводе в Стерлитамаке

Baza опубликовала видео с первыми минутами после взрыва на заводе «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке.

На кадрах видно, как пострадавшие в результате взрыва сотрудники предприятия лежат на земле. Над территорией предприятия образовалось огромное белое облако.

«Там вон… жертвы везде валяются», — сообщил очевидец.

В субботу утром на территории содового завода в Стерлитамаке произошел хлопок газовоздушной смеси. Из здания было эвакуировано 15 человек. В результате ЧП погибших нет, пострадали 36 человек, 25 из которых были экстренно госпитализированы в местную больницу.

Причиной взрыва на территории «Башкирской содовой компании» стала разгерметизация сварочного шва трубопровода. К настоящему моменту разбор завалов на заводе завершен.