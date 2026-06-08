Смрад и говно под ногами: двор в Шахтах превратился в болото из фекалий

Зловонное болото из фекалий образовалось во дворе многоквартирного дома в Шахтах Ростовской области после коммунальной аварии. Невыносимый смрад стоит уже месяц, коммунальщики не могут решить вопрос. Об этом заявила местная жительница Анастасия в соцсетях.

По словам женщины, несколько раз в год во дворе забивается колодец, происходит разлив канализации. Обычно коммунальщики быстро реагируют и устраняют засоры в течение недели, но в этот раз что-то пошло не так.

Зловонное болото с фекалиями образовалось здесь месяц назад, но убирать его никто не спешит. Анастасия показала на видео, во что превратился двор. В кадре можно заметить гигантские лужи из грязи и фекалий.

«Впереди жаркое лето и жить с таким „озером“ под боком будет еще „приятнее“», — подчеркнула жительница.

Болото образовалось прямо под окнами многоквартирного дома, в зоне поражения оказалась и детская площадка. Проход из дворов на улицу тоже затоплен. При этом каждый день там вынуждено ходить огромное количество детей и взрослых, так как другого пути нет. Также канализация заливает расположенные рядом гаражи. Припаркованные автомобили стоят в фекалиях.

Люди больше не в состоянии жить в таком дворе и терпеть этот невыносимый запах. Они просят помощи у коммунальщиков и администрации.

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