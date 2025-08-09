Стала известна причина взрыва на содовом заводе в Стерлитамаке
Mash: взрыв на заводе в Башкирии прогремел из-за разгерметизации трубопровода
Фото - © Госкомитет РБ по ЧС
Причиной взрыва на территории «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке стала разгерметизация сварочного шва трубопровода, сообщает Mash.
Ранее хлопок газовоздушной смеси произошел в кирпичном здании на содовом заводе на Технической улице в Стерлитамаке. Из здания было эвакуировано 15 человек.
В результате ЧП погибших нет, пострадали 30 человек, 25 из которых были экстренно госпитализированы в местную больницу. В настоящее время состояние 5 пострадавших оценивается как тяжелое, еще 18 человек — в состоянии средней степени тяжести.
К настоящему моменту разбор завалов на заводе завершен. Сейчас в цехе по производству винилхлорида, где был взрыв, людей нет. Всего в момент взрыва в эпицентре было 50 работников.